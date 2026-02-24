(VIDEO) Reporterka N1 u Kijevu: Četiri godine borbe Ukrajinaca protiv nadmoćnije vojske

N1 Info pre 3 sata  |  Aleksandra Godfroa N1 Beograd
(VIDEO) Reporterka N1 u Kijevu: Četiri godine borbe Ukrajinaca protiv nadmoćnije vojske

Ukrajina je tačno četiri godine na udaru ruske invazije.

Od 24. februara 2022. godine, u najvećem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata, prema nezvaničnim podacima, poginulo je gotovo pola miliona ljudi. Prema UN prošla godina bila je najsmrtonosnija za civile u Ukrajini - 2.514 poginulih i više od 12 hiljada povređenih ljudi. Kako reporterka N1 Aleksandra Godfroa izveštava iz Kijeva, četiri godine se Ukrajinci bore protiv daleko nadmoćnije vojske i veće zemlje koja ima mnogo više resursa. Četiri godine su izmorile
UKRAJINSKA KRIZA Četiri godine od početka rata - U Kijev stiglo 11 visokih stranih zvaničnika; GSUN usvojila Rezoluciju o Ukrajini, SAD i Kina uzdržane

Uživo Jedan jak udar na grad, ubrzo i drugi - šta se dešava?; Velika ofanziva u toku FOTO/VIDEO

1462… 1463… 1464…

4 godine rata u Ukrajini u brojkama Šokantni podaci o poginulima, teritoriji i potrošenom novcu: "Nijedna velika sila nije pretrpela ovakav udarac"

Kako se rat između Rusije i Ukrajine promenio za četiri godine?

Prekretnica na frontu – četiri godine rata u Ukrajini

Od Marijupolja do Bahmuta: Najvažniji trenuci rata koji je promenio svet, kako je tekao sukob i koje su bile ključne bitke

U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

Tlo na Balkanu ne prestaje da podrhtava: Jak zemljotres pogodio Albaniju: "Užasnuli smo se"

„Izgledi da se dođe do mira tanki": Sagovornici Danasa povodom četiri godine ruske invazije na Ukrajinu

Evropska komisija će podneti zakonski predlog za trajnu zabranu uvoza ruske nafte

U UN-u usvojena rezolucija koja poziva na mir u Ukrajini, protiv Rusija, uzdržani SAD, Srbija

