(VIDEO) Reporterka N1 u Kijevu: Četiri godine borbe Ukrajinaca protiv nadmoćnije vojske

Ukrajina je tačno četiri godine na udaru ruske invazije.

Od 24. februara 2022. godine, u najvećem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata, prema nezvaničnim podacima, poginulo je gotovo pola miliona ljudi. Prema UN prošla godina bila je najsmrtonosnija za civile u Ukrajini - 2.514 poginulih i više od 12 hiljada povređenih ljudi. Kako reporterka N1 Aleksandra Godfroa izveštava iz Kijeva, četiri godine se Ukrajinci bore protiv daleko nadmoćnije vojske i veće zemlje koja ima mnogo više resursa. Četiri godine su izmorile