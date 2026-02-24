Trgovinski sporazumi i carinska politika SAD pod pritiskom odluka Vrhovnog suda i reakcija EU

Naslovi.ai pre 9 minuta

Evropski parlament suspendovao trgovinski sporazum sa SAD, dok Tramp uvodi nove carine i najavljuje povećanje stopa uprkos sudskim odlukama.

Evropski parlament je suspendovao trgovinski sporazum sa SAD iz 2025. godine zbog pravne neizvesnosti izazvane odlukama američkog Vrhovnog suda i predsednika Trampa o carinama. Odbor za trgovinske sporazume odložio je glasanje dok se ne uspostavi pravna jasnoća. Danas Blic Blic

Predsednik SAD Donald Tramp je nakon poništenja svojih prvobitnih ovlašćenja za uvođenje tarifa od strane Vrhovnog suda, uveo nove globalne carine od 10 odsto na uvoz iz gotovo svih zemalja, najavljujući moguće povećanje na 15 odsto. Carine se primenjuju po Članu 122 Zakona o trgovini iz 1974. godine, bez odobrenja Kongresa, što izaziva neizvesnost u trgovinskim odnosima. Danas Blic N1 Info Bloomberg Adria

Tramp je brzo reagovao na presudu Vrhovnog suda uvodeći novu carinu od 10 odsto na sav uvoz, a zatim je stopu povećao na maksimalnih 15 odsto, dok je najavio i nove trgovinske istrage koje bi mogle dovesti do dodatnih carina u narednim mesecima. Istovremeno, insistira da postojeći trgovinski i investicioni sporazumi sa skoro 20 zemalja ostanu netaknuti. Radio sto plus

Neizvesnost oko carinske politike utiče na berzanske indekse u Evropi i SAD, koji su uglavnom u padu. Trampova najava povećanja carina dodatno pojačava zabrinutost tržišta. Visoki američki zvaničnici ukazuju na moguće daljnje trgovinske istrage i carine. Politika Euronews NIN Telegraf

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social zapretio zemljama koje osporavaju nove carine, najavljujući dodatne takse za one koje su, kako je naveo, „iskoristile“ SAD u prethodnim godinama. Telegraf

Za Srbiju bi odluka Vrhovnog suda SAD mogla predstavljati olakšanje nakon što su određene industrije pogođene carinama od 37 odsto, koje su potom smanjene na 35 odsto, navodi Nova ekonomija. Danas

Švajcarska vlada nastavlja razgovore sa SAD o pretvaranju preliminarnog dogovora iz 2025. u pravno obavezujući sporazum, nakon što je Vrhovni sud SAD poništio ranije odluke o carinama. Snižene carine na švajcarsku robu sa 39 na 15 odsto predstavljaju važan korak u smanjenju neizvesnosti za kompanije. B92