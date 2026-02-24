Vremenska prognoza za Srbiju 24. i 25. februar 2026: stabilizacija, sunčani intervali i toplije vreme do 17 stepeni

Naslovi.ai pre 16 minuta

Narednih dana u Srbiji više sunca i toplije, uz mogućnost slabih kratkotrajnih padavina u planinskim predelima ujutru i pre podne.

Danas u Srbiji pretežno oblačno i malo hladnije vreme sa mestimičnom kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg, posebno iznad 1500 metara nadmorske visine na Kopaoniku, Staroj planini i južnim planinama, gde se formira snežni pokrivač do 10 cm. Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći u većini krajeva prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Temperatura jutarnja od -1 do 7 stepeni, dnevna od 10 do 14 stepeni. Beta N1 Info Danas Blic

U Beogradu će pre podne biti oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar pojačan severozapadni. U narednim danima očekuje se stabilizacija i porast temperatura, sa sunčanim intervalima i toplijim vremenom. Telegraf Glas Zapadne Srbije N1 Info

Tokom jutra hladan front iz Mađarske i Rumunije doneo je jače naoblačenje sa kišom, koje se tokom dana premešta preko severne i centralne Srbije, dok je na planinama istočne Srbije padao sneg. Padavine su prestale na severu Srbije, gde je počelo razvedravanje, a hladni front će se tokom poslepodneva premeštati preko jugozapada, juga i jugoistoka zemlje. Telegraf

Do kraja dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, lokalnim pljuskovima na istoku Srbije i u donjem Podunavlju, kao i slabim snegom na planinama na jugu i jugoistoku iznad 1500 mnv. Vetar će biti umeren do jak severozapadni, naročito na istoku i planinama. Telegraf

Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz moguće slabe kratkotrajne padavine ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku povremeno jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. Beta Serbian News Media Radio sto plus Telegraf

U Novom Sadu u narednim danima očekuju se suvi i mahom sunčani dani sa temperaturama do 14 stepeni, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Radio 021

Prognoze najavljuju da će od četvrtka biti suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima, dok se od 9. marta očekuje novo jače zahlađenje. Meteorolozi upozoravaju da zima još nije završena, ali da nas očekuje značajno topliji period sa temperaturama do 17 stepeni do petka. Dnevnik Mondo OK radio RTS