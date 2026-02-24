4 godine od početka rata u Ukrajini: Oko pola miliona stradalih i veliki gubici na obe strane

Agencija AP napravila je pregled rata u Ukrajini od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, navodeći da se radi o najvećem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata, u kojem je prema nezvaničnim podacima do sada poginulo gotovo pola miliona ljudi.

Procena vojnika poginulih, ranjenih ili nestalih na obe strane, prema prošlomesečnom izveštaju tink tenka Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) pokazuje da je Rusija imala 1,2 miliona vojnih žrtava, uključujući do 325.000 mrtvih između februara 2022. i decembra 2025. godine. Rusija nije objavila podatke o poginulim na bojištima od januara 2023. kada je saopštila da je više od 80 vojnika poginulo u jednom ukrajinskom napadu, čime je broj poginulih koje je