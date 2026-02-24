4 godine od početka rata u Ukrajini: Oko pola miliona stradalih i veliki gubici na obe strane

Nedeljnik pre 13 minuta
4 godine od početka rata u Ukrajini: Oko pola miliona stradalih i veliki gubici na obe strane

Agencija AP napravila je pregled rata u Ukrajini od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, navodeći da se radi o najvećem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata, u kojem je prema nezvaničnim podacima do sada poginulo gotovo pola miliona ljudi.

Procena vojnika poginulih, ranjenih ili nestalih na obe strane, prema prošlomesečnom izveštaju tink tenka Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) pokazuje da je Rusija imala 1,2 miliona vojnih žrtava, uključujući do 325.000 mrtvih između februara 2022. i decembra 2025. godine. Rusija nije objavila podatke o poginulim na bojištima od januara 2023. kada je saopštila da je više od 80 vojnika poginulo u jednom ukrajinskom napadu, čime je broj poginulih koje je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Ukrajina ulazi u petu godinu rata dok pregovori i borbe i dalje traju

Ukrajina ulazi u petu godinu rata dok pregovori i borbe i dalje traju

Slobodna Evropa pre 24 minuta
„Od početka rata svi moji dani su isti: sirene, napadi – napadi, sirene“: Reporter Danasa u Ukrajini na četvrtu godišnjicu…

„Od početka rata svi moji dani su isti: sirene, napadi – napadi, sirene“: Reporter Danasa u Ukrajini na četvrtu godišnjicu ruske agresije

Danas pre 1 sat
Šta je Rusija uspela invazijom na Ukrajinu

Šta je Rusija uspela invazijom na Ukrajinu

Bloomberg Adria pre 1 sat
Koliko će koštati obnova Ukrajine: Troškovi procenjeni na 588 milijardi dolara

Koliko će koštati obnova Ukrajine: Troškovi procenjeni na 588 milijardi dolara

Radio 021 pre 33 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Četiri godine od početka rata - borbe se nastavljaju, pokrenuti pregovori

UKRAJINSKA KRIZA Četiri godine od početka rata - borbe se nastavljaju, pokrenuti pregovori

RTV pre 1 sat
Sirene se oglasile u 4 ujutru, avioni poleteli, krvoproliće počelo! Evropa se probudila u najvećem paklu, vojna kolona od 56…

Sirene se oglasile u 4 ujutru, avioni poleteli, krvoproliće počelo! Evropa se probudila u najvećem paklu, vojna kolona od 56 km otkrila razmere užasa: Pre tačno 4 godine počeo je rat u Ukrajini (foto, video)

Blic pre 1 sat
Četiri godine od početka rata u Ukrajini, borbe se nastavljaju, pokrenuti pregovori

Četiri godine od početka rata u Ukrajini, borbe se nastavljaju, pokrenuti pregovori

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Severoistok SAD se oporavlja nakon snežne oluje, otkazano više od 2.000 letova

Severoistok SAD se oporavlja nakon snežne oluje, otkazano više od 2.000 letova

RTV pre 4 minuta
Ministri spoljnih poslova osudili Izrael zbog poteza na Zapadnoj obali

Ministri spoljnih poslova osudili Izrael zbog poteza na Zapadnoj obali

RTV pre 4 minuta
Uživo: Rat u Ukrajini, Zelenski zamolio Trampa i SAD da ostanu na strani Ukrajine

Uživo: Rat u Ukrajini, Zelenski zamolio Trampa i SAD da ostanu na strani Ukrajine

Euronews pre 3 minuta
Fon der Lajen: Mir u Ukrajini mora biti pod uslovima Kijeva

Fon der Lajen: Mir u Ukrajini mora biti pod uslovima Kijeva

RTV pre 18 minuta
4 godine od početka rata u Ukrajini: Oko pola miliona stradalih i veliki gubici na obe strane

4 godine od početka rata u Ukrajini: Oko pola miliona stradalih i veliki gubici na obe strane

Nedeljnik pre 13 minuta