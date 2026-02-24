Automobil sleteo s puta kod Kragujevca: Povređene dve osobe, vatrogasci ih nosilima izvukli sa nepristupačnog terena

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  T. V.
Dve osobe povređene su nakon što je automobil sleteo sa puta u rečno korito na nepristupačnom terenu u kragujevačkom naselju Ždraljica, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

Prema dobijenim informacijama, dojava o nesreći primljena je u 12.01 čas, a ekipe su na mesto nezgode stigle osam minuta kasnije. Ustanovljeno je da je automobil sleteo sa puta na nepristupačnom terenu. Iz prevrnutog vozila dve osobe su samostalno izašle, ali su zbog zadobijenih povreda i strmog terena pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Kragujevac i Zastava intervenisali kako bi ih bezbedno transportovali do kola Hitne pomoći. U akciji je učestvovalo 11
