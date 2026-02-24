Novi v. d. direktor Pete beogradske gimnazije, nastavnik fizičkog, Ognjen Mrvaljević

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  S. K. Ž.
Novi v. d. direktor Pete beogradske gimnazije, nastavnik fizičkog, Ognjen Mrvaljević

Peta beogradska gimnazija dobila je novog v. d. direktora - nastavnika fizičkog vaspitanja Ognjena Mrvaljevića, nakon što je prethodnoj direktorki Danki Nešović istekao mandat, potvrdio je za portal Newsmax Balkans član Saveta roditelja Nemanja Milošević.

"Mi se nadamo da ćemo sa njim napraviti dobru saradnju, da ćemo zajedno rešavati sve probleme i na zadovoljstvo svih vratiti školu u normalno stanje", izjavio je Milošević za naš portal. Predstavnik Saveta roditelja dodao je da još ne žele da prejudiciraju rezultate saradnje, ali se nadaju pozitivnim promenama. "Samo izražavam očekivanje. Važno nam je da budemo konstruktivni i da unapred ne prejudiciramo kako će stanje biti, ali se nadamo da će biti dobro", istakao
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Ko je Ognjen Mrvaljević, novi direktor Pete gimnazije: Poručio zaposlenima da mora da spasi školu od gašenja

Ko je Ognjen Mrvaljević, novi direktor Pete gimnazije: Poručio zaposlenima da mora da spasi školu od gašenja

Nova pre 32 minuta
Peta gimnazija dobila novog v.d. direktora: Posle serije suspenzija profesori traže odgovornost i preispitivanje odluka

Peta gimnazija dobila novog v.d. direktora: Posle serije suspenzija profesori traže odgovornost i preispitivanje odluka

NIN pre 27 minuta
Odlazak Dron lejdi Danke u velikom stilu

Odlazak Dron lejdi Danke u velikom stilu

Danas pre 1 sat
Ministarstvo: V.d. direktora Pete beogradske gimnazije Ognjen Mrvaljević

Ministarstvo: V.d. direktora Pete beogradske gimnazije Ognjen Mrvaljević

Insajder pre 3 sata
Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen Ognjen Mrvaljević

Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen Ognjen Mrvaljević

RTV pre 2 sata
Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen Ognjen Mrvaljević

Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen Ognjen Mrvaljević

RTS pre 3 sata
Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen Ognjen Mrvaljević

Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen Ognjen Mrvaljević

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Četiri godine rata u Ukrajini: Bilans sukoba koji je promenio ekonomsku sliku sveta

Četiri godine rata u Ukrajini: Bilans sukoba koji je promenio ekonomsku sliku sveta

Telegraf pre 2 minuta
U subotu šetnja solidarnosti posvećena stradalima i povređenima u Sarajevu

U subotu šetnja solidarnosti posvećena stradalima i povređenima u Sarajevu

Mašina pre 1 sat
BIRN-ov atlas nadzora Srbije: Gde su sistemi za prepoznavanje lica, glasa, registarskih tablica

BIRN-ov atlas nadzora Srbije: Gde su sistemi za prepoznavanje lica, glasa, registarskih tablica

N1 Info pre 52 minuta
Beogradski centar za bezbednosnu politiku traži da tužilaštvo reaguje na pretnje Bojani Savović

Beogradski centar za bezbednosnu politiku traži da tužilaštvo reaguje na pretnje Bojani Savović

N1 Info pre 27 minuta
Vučić ponovo tvrdi da s promenama u medijima UG nema ništa, iako snimak razgovora Lučić-Miler govori drugačije

Vučić ponovo tvrdi da s promenama u medijima UG nema ništa, iako snimak razgovora Lučić-Miler govori drugačije

N1 Info pre 1 sat