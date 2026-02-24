Novi v. d. direktor Pete beogradske gimnazije, nastavnik fizičkog, Ognjen Mrvaljević

Peta beogradska gimnazija dobila je novog v. d. direktora - nastavnika fizičkog vaspitanja Ognjena Mrvaljevića, nakon što je prethodnoj direktorki Danki Nešović istekao mandat, potvrdio je za portal Newsmax Balkans član Saveta roditelja Nemanja Milošević.

"Mi se nadamo da ćemo sa njim napraviti dobru saradnju, da ćemo zajedno rešavati sve probleme i na zadovoljstvo svih vratiti školu u normalno stanje", izjavio je Milošević za naš portal. Predstavnik Saveta roditelja dodao je da još ne žele da prejudiciraju rezultate saradnje, ali se nadaju pozitivnim promenama. "Samo izražavam očekivanje. Važno nam je da budemo konstruktivni i da unapred ne prejudiciramo kako će stanje biti, ali se nadamo da će biti dobro", istakao