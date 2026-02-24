Francuska zabranila američkom ambasadoru pristup članovima Vlade

NIN pre 47 minuta  |  Tanjug
Francuska zabranila američkom ambasadoru pristup članovima Vlade
Francuska je preduzela mere kako bi sprečila američkog izaslanika Čarlsa Kušnera da ima pristup ministrima vlade, nakon što se u ponedeljak nije odazvao pozivu francuskog Ministarstva spoljnih poslova da objasni komentare o ubistvu krajnje desničarskog aktiviste Kventina Deranka (23), izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro. "On će morati da vodi diskusiju sa nama i sa Ministarstvom spoljnih poslova, kako bi mogao da nastavi normalno obavljanje
