Peta gimnazija dobila novog v.d. direktora: Posle serije suspenzija profesori traže odgovornost i preispitivanje odluka

Peta beogradska gimnazija dobila je novog direktora škole - Ognjena Mrvaljevića, nastavnik fizičkog vaspitanja u ovoj gimnaziji.

Roditelji đaka Pete beogradske gimnazije su, po imenovanju novog direktora, od njega zatražili da ukine suspenzije za svih 12 zaposlenih koje je izrekla prethodna v.d direktorka Danka Nešović. Nešović, koja je sve vreme u konfliktu sa roditeljima đaka ove gimnazije, juče je istekao mandat. Odlazak sa čela škole obeležila je suspenzijama više nastavnika, a tokom jučerašnjeg dana njenom odlukom sa funkcije udaljeno je još šestoro zaposlenih. Dok Dejan Vuk Stanković