Hitna pomoć: Teže povređen muškarac u nesreći na Obrenovačkom putu

Nova pre 5 sati
Hitna pomoć: Teže povređen muškarac u nesreći na Obrenovačkom putu

Pedesetpetogodišnji muškarac zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 20 sati u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

se dogodila na Obrenovačkom putu kod skretanja za Železnik, javila je Radio-televizija Srbije (RTS). Povređeni muškarac je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar, a potom je sa povredama, koje nisu opasne po život, prevezen na ortopediju. Ekipe Hitne pomoći su u protekloj noći obavile 127 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mestu.
