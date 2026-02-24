Kako su meksički karteli postali opasni ko vojska: Oružje iz SAD, učili ratovanje u Ukrajini

Ubistvo Nemesija Osegerae Servantesa, poznatijeg kao „El Menčo“, označilo je jedan od najtežih udaraca meksičkih vlasti protiv narko-kartela u poslednjih deset godina.

Njegova smrt izazvala je talas nasilja – paljevine, blokade i napade na državnu imovinu u više gradova, dok su lojalisti pokušavali da demonstriraju silu organizacije koja je godinama važila za jednu od najbrutalnijih u zemlji. Ipak, likvidacija vođe ne znači i kraj sistema. Kartel nove generacije Halisko (CJNG) danas raspolaže finansijama, logistikom i naoružanjem koji mu omogućavaju da u pojedinim delovima Meksika deluje snažnije od lokalnih bezbednosnih snaga.