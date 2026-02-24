OTKRIVAMO Novi detalji o Tatjani Vukić, prijateljici braće Vučić, koja je pretila Danijeli Maletić: Jedna državna funkcija, četiri direktorske i partnerstvo sa Zbiljićem

Do skoro je Tatjana Vukić bila nepoznata široj javnosti, ali je dospela u fokus nakon što je nedeljnik Radar objavio podatke o SNS fondu “Vista Rica”, u kojem ona ima 50 odsto udela u vlasništvu, dok ostatak pripada izvesnom Srđanu Davidoviću. Vukić je prethodnih dana pominjala Danijela Maletić, pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca koja je istraživala pomenuti fond. Maletić je otkrila u intervjuu za Radar, ali i u emisiji Utisak nedelje da joj je Vukić pretila.

Mediji su ranije pisali da je Tatjana Vukić bliska braći Vučić, a poznato je da je bila na čelu Fondacije “Za srpski narod i državu”, koju je osnovala Srpska napredna stranka. Vukić više nije u ovoj Fondaciji, ali sada ima niz drugih funkcija. Ona je između ostalog i predsednica Nadzornog odbora u državnoj firmi Dunav osiguranje. Takođe, poznata je kao saradnica kontroverznog SNS biznismena Dragoljuba Zbiljića. Tome u prilog idu činjenice da je u dve firme, u