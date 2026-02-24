Večeras prvo polufinale PZE 2026: Ovo je spisak takmičara koji danas nastupaju

Večeras će se održati prvo polufinalno veče Pesme za Evroviziju, tokom koje će se predstaviti 12 takmičara.

Od 21 čas na RTS-u takmičiće se 12 izvođača, od kojih će se sedam najboljih plasirati u finale. Drugo polufinalno veče zakazano je za 26. februar, dok će predstavnik Srbije na Evroviziji biti izabran u subotu, 28. februara. 1. MIRNA – „Omaja“ 2. Kosmos trip – „Sve je u redu“ 3. Iva Grujin – „Otkrivam sebe“ 4. Eegor – „Klaber“ 5. Makao – „Daj nam svet“ 6. Lores – „Unseen“ 7. MANIVI – „Svaki dan“ 8. Bella – „Trampolina“ 9. YANX – „Srušio si sve“ 10. Zejna –