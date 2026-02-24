Gradonačelnik Vladan Vasić prisustvovao otvaranju izložbe "Niti državnosti" u Palati Srbija

Danas je u Palati Srbija u Beogradu svečano otvorena izložba „Niti državnosti“, posvećena elementima upisanim u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra Republike Srbije.

Izložba je organizovana u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u Beogradu, pod pokroviteljstvom predsednika Republike. Otvarajući izložbenu postavku, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je značaj očuvanja kulturnog nasleđa kao temelja nacionalnog identiteta i državnosti. Podsetivši na reči nekadašnje britanske premijerke Margaret Tačer – „Ako želiš da se o nečemu govori, pitaj muškarca, a ako želiš da nešto bude urađeno, pitaj ženu“, predsednik