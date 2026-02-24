Glamočić: Od 2. marta javni poziv za podsticaje po hektaru

Plan je da se novac isplati do kraja marta

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić najavio je danas da će javni poziv za podsticaje po hektaru u iznosu od 18.000 dinara, biti raspisan u ponedeljak, 2. marta i da se neće čekati da se javni poziv završi, već će se isplate vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva. „Plan je da se novac isplati do kraja marta. Računima će morati da se pravda za šta su pare potrošene, a ko ne bude opravdao računima da su sredstva potrošena namenski,