'Uzbuđenje raste svakim granatiranjem': Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
'Uzbuđenje raste svakim granatiranjem': Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Neki Ukrajinci sada osećaju strah i zadovoljstvo tokom eksplozija, što psiholozi nazivaju „zavisnošću od adrenalina“.

Getty Images Mnogi Ukrajinci su tokom četiri godine rata iskusili različita složena osećanja „U glavi sam svesna da su eksplozije opasne i strašne... ali u telu želim ponovo da ih osetim“, kaže Margarita. Četiri godine od početka ruske invazije, mnogi Ukrajinci prolaze kroz složene emocije. Granatiranje je postalo toliko uobičajeno da neki kažu da osećaju istovremeno strah i ushićenje tokom eksplozija. Psiholozi ga nazivaju „adrenalinskom zavisnošću“. Stotine
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

BBC News pre 49 minuta
‘Uzbuđenje raste svakim granatiranjem’: Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

‘Uzbuđenje raste svakim granatiranjem’: Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Južne vesti pre 1 sat
'Uzbuđenje raste svakim granatiranjem': Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

'Uzbuđenje raste svakim granatiranjem': Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

NIN pre 1 sat
‘Uzbuđenje raste svakim granatiranjem’: Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

‘Uzbuđenje raste svakim granatiranjem’: Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Danas pre 1 sat
Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Danas pre 49 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Počinje Pesma za Evroviziju – večeras dobijamo prve finaliste

Počinje Pesma za Evroviziju – večeras dobijamo prve finaliste

RTS pre 19 minuta
Radikalizacija protesta širom Srbije [SPISAK PREKO 50 LOKACIJA]: od 10 časova višesatne blokade puteva Radikalizacija protesta…

Radikalizacija protesta širom Srbije [SPISAK PREKO 50 LOKACIJA]: od 10 časova višesatne blokade puteva Radikalizacija protesta

Volim Zrenjanin pre 9 minuta
Grudi veće od fudbalskih lopti: Svi zabezeknuti ogromnim dekolteom Maje Nikolić! Pevačica u smelom izdanju i to u lovačkoj…

Grudi veće od fudbalskih lopti: Svi zabezeknuti ogromnim dekolteom Maje Nikolić! Pevačica u smelom izdanju i to u lovačkoj kući (foto)

Blic pre 19 minuta
"Žena me je prevarila sa učenikom, snimak je na sajtu za odrasle" Šok tvrdnje Ace Amadeusa nakon razvoda od žene sa kojom je…

"Žena me je prevarila sa učenikom, snimak je na sajtu za odrasle" Šok tvrdnje Ace Amadeusa nakon razvoda od žene sa kojom je bio 35 godina

Blic pre 14 minuta
Rastina devojka u topu bez brushaltera Marija Balaban nabacila ten, pa se ful doterala: Pokazala i tetovažu na ruci (foto)

Rastina devojka u topu bez brushaltera Marija Balaban nabacila ten, pa se ful doterala: Pokazala i tetovažu na ruci (foto)

Blic pre 4 minuta