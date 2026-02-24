‘Uzbuđenje raste svakim granatiranjem’: Može li život u ratnoj zoni da izazove zavisnost od adrenalina

Neki Ukrajinci sada osećaju strah i zadovoljstvo tokom eksplozija, što psiholozi nazivaju „zavisnošću od adrenalina“.

Getty Images Mnogi Ukrajinci su tokom četiri godine rata iskusili različita složena osećanja „U glavi sam svesna da su eksplozije opasne i strašne... ali u telu želim ponovo da ih osetim“, kaže Margarita. Četiri godine od početka ruske invazije, mnogi Ukrajinci prolaze kroz složene emocije. Granatiranje je postalo toliko uobičajeno da neki kažu da osećaju istovremeno strah i ushićenje tokom eksplozija. Psiholozi ga nazivaju „adrenalinskom zavisnošću“. Stotine