Vukadinović: Opozicija spremnija nego pre za lokalne izbore, ali ne toliko kao SNS

Politikolog Đorđe Vukadinović ocenio je da će opozicija na predstojeće lokalne izbore u devet jedinica lokalnih samouprava izaći nešto spremnija i organizovanija nego što je to ranije bio slučaj.

Međutim, kako je dodao, i dalje neće moći da se meri sa Srpskom naprednom strankom (SNS) kada je reč o organizaciji i logistici. On je za dnevni list Danas kazao da podele opozicionih aktera imaju više smisla na nacionalnom nivou, ali da na lokalnim izborima opozicija i studenti treba da nastupe zajedno. "Moraju svi zajedno, bez svađe i sujete, studenti i opozicija, koliko ih uopšte ima u pojedinim od ovih mesta. Sve drugo bi bio čist penal za režim, koji je i