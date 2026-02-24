Afera Epstin: „Bivši britanski ambasador Mandelson pušten posle ispitivanja u policiji“

Kako su preneli britanski mediji, istražuju se navodi da je Mandelson preneo osetljive informacije američkom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein).

Mandelson, istaknuta ličnost u državnoj politici i bivši ambasador Velike Britanije u Vašingtonu, priveden je u ponedeljak oko 17.00 zbog sumnje da je zanemario dužnost u obavljanju javnih funkcija. Mandelson nije dao izjavu u medijima od početka istrage. Mandelson, kojeg je za ambasadora u SAD imenovao premijer Kir Starmer (Keir) u februaru 2025. godine, je navodno prosleđivao informacije Epstinu u vezi sa potencijalnom prodajom britanske imovine. Mandelson je