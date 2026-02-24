Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva prestanak padavina i razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će pre podne oblačno i malo hladnije povremeno sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 12 stepeni.