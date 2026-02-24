Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Radio sto plus pre 51 minuta
Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva prestanak padavina i razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će pre podne oblačno i malo hladnije povremeno sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do sedam stepeni, a najviša dnevna oko 12 stepeni.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Beta pre 52 minuta
Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

RTV pre 2 sata
Vreme danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Vreme danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Danas pre 1 sat
U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Beta pre 52 minuta
Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Vremenska prognoza za utorak, 24. februar: Oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Radio sto plus pre 51 minuta
Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

RTV pre 2 sata
Vreme danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Vreme danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Danas pre 1 sat
U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Nova pre 1 sat