Meksiko na ivici posle ubistva "El Menča", nasilje ušlo i u turističke centre

RTS pre 59 minuta
Meksiko na ivici posle ubistva "El Menča", nasilje ušlo i u turističke centre

Posle ubistva najtraženijeg šefa kartela u Meksiku poznatom po nadimku "El Menča" u vojnoj operaciji koju su potpomogle američke obaveštajne službe, predsednica Klaudija Šejnbaum je obećala "mir, bezbednost i normalnost". Iako nasilje kartela nije novost u Meksiku, najnoviji talas dolazi u osetljivom trenutku samo četiri meseca pred Svetsko prvenstvo u fudbalu.

U sukobima članova narko-kartela sa bezbednosnim snagama posle ubistva "El Menča" širom Meksika ubijeno je više desetina ljudi. Dvadeset pet pripadnika meksičke Nacionalne garde je među onima koji su poginuli u sukobima u državi Halisko, dok je osam članova kartela CJNG ubijeno u vojnoj operaciji. Američki Stejt department pozvao je Amerikance da ostanu „sklonjeni“ u određenim delovima Meksika, uključujući i poznata letovališta poput Puerto Valjarte, Kankuna i
