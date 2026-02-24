Angelina Topić postavila nacionalni rekord Srbije, preskočila dva metra

BANJSKA BISTRICA - Atletičarka Angelina Topić postavila nacionalni rekord Srbije, preskočila je dva metra u skoku uvis i pobedila na mitingu u Banjskoj Bistrici.

Novi nacionalni rekord u skoku uvis postavila je Angelina Topić preskočivši letvicu postavljenu na tačno dva metra. Topićeva je bez greške skakala do pokušaja da obori lični i državni rekord. U prvom pokušaju preskakala je 1,85 - 1,90 - 1,94 i 1,98 metara. Pokušala je i da preskoči 202 centimetra, ali nije uspela iz tri pokušaja.