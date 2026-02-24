Košta pozvao Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
Košta pozvao Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra

BRISEL - Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta pozvao je mađarskog premijera Viktora Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini, nakon što je Budimpešta saopštila da ce blokirati taj zajam sve dok Kijev ponovo ne omogući tranzit ruske nafte preko naftovoda Družba koji prolazi kroz Ukrajinu.

"Kada lideri postignu konsenzus, obavezani su svojom odlukom. Svako kršenje ove obaveze predstavlja kršenje principa iskrene saradnje", naveo je Košta u pismu Orbanu u koje je Rojters imao uvid. Košta je istakao, govoreći o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra, koji su lideri EU odobrili na samitu u decembru, da nijednoj državi članici EU ne može da se dozvoli da potkopa kredibilitet odluka koje kolektivno donosi Evropski savet. Orban i mađarski ministar spoljnih
Košta pozvao Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra

