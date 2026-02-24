Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen Ognjen Mrvaljević

BEOGRAD - Na mesto v.d. direktora Pete beogradske gimnazije postavljen je profesor te gimnazije Ognjen Mrvaljević, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Naveo je da je Mrvaljević postavljen u cilju normalizacije stanja i postepenog vraćanje ugleda škole. Stanković je istakao da je novi v.d. direktora profesor iz Pete beogradske gimnazije, čovek od znanja i integriteta, spreman da rešava probleme i konfliktne situacije.