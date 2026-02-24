Piter Mandelson pušten na slobodu uz kauciju

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Piter Mandelson pušten na slobodu uz kauciju

LONDON - Britanska policija je pustila iz pritvora uz kauciju Pitera Mandelsona, bivšeg britanskog ministra i ambasadora u SAD, koji je juče uhapšen zbog umešanosti u slučaj Epstin.

Mandelson je pušten uz kauciju, nekoliko sati nakon hapšenja u ponedeljak zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije, saopštila je londonska policija. U saopštenju se navodi da je 72-godišnji muškarac pušten na slobodu do okončanja dalje istrage, prenosi BBC. Bivši član gornjeg doma britanskog parlamenta, Doma lordova i bivši britanski ambasador u SAD Piter Mandelson uhapšen je juče u Londonu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, nakon što su otkrivene
