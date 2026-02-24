Sedam poginulih u padu ambulantnog aviona u Indiji

RTV pre 59 minuta  |  Tanjug
Sedam poginulih u padu ambulantnog aviona u Indiji

NJU DELHI - Cela sedmočlana posada ambulantnog aviona je poginula kada se letelica srušila u blizini Simarije u okrugu Čatra, u indijskoj državi Džarkand, dok je bila na putu za Nju Delhi iz Rančija, saopštila je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo (DGCA).

Nesreća se dogodila ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u Rančiju u 19.11 časova, preneo je "Njuz on er". Avion tipa Bičkraft C90 kompanije "Redbird Airways" zatražio je promenu kursa zbog zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali je nestao sa radara oko 20 minuta nakon uzletanja. DGCA je saopštila da je avion prestao da komunicira sa kontrolom leta u 19.34 časova. Tela svih sedmoro ljudi na letu, među kojima su dva člana posade, pacijent, lekar, medicinski tehničar i
