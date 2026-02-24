Udruženja poljoprivrednika nastavila blokade puteva na više lokacija

BEOGRAD - Pojedina udruženja poljoprivrednika nezadovoljna stanjem na tržištu mleka nastavila su blokade pojedinih regionalnih saobraćajnica.

Blokade su postavljene na Đerdapskoj magistrali, saobraćajnicama između Kraljeva i Kragujevca, kao i na više lokacija u Podrinju i Banatu, prenosi RTS. Poljoprivrednici iz više udruženja najavili su radikalizaciju protesta do ispunjenja četiri zahteva upućena resornom ministarstvu. Poljoprivrednici koji protestuju blokirali su od 10 časova saobraćaj na tri lokacije u Podrinju magistralni put Loznica-Šabac u Novom Selu i u selu Zavlaka na dve lokacije - raskrsnica