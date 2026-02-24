Vremeplov: Rođen srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević

NOVI SAD - Na današnji dan 1803. rođen je srpski trgovac i brodovlasnik Miša Anastasijević. Za "kapetana dunavskog" 1833. postavio ga je knjaz Miloš Obrenović, s kojim je bio u poslovnom ortakluku. Od tog vremena on je poznat kao "Kapetan Miša". Posedovao je čak 74 broda, solane u Vlaškoj i Mađarskoj kao i velika imanja u rumunskoj žitnici Vlaškoj. Veliku zgradu na Studentskom trgu u Beogradu, u kojoj se sada nalazi rektorat Univerziteta u Beogradu, poznatu kao Kapetan Mišino zdanje, poklonio je 1863.

Danas je utorak, 24. februar, 55. dan 2026. Do kraja godine ima 310 dana. 1389 - Danci su u bici kod Folkepinga porazili Šveđane i zarobili švedskog kralja Alberta, posle čega je danska kraljica Margaret postala vladar i Švedske. 1525 - Upotrebivši prvi put u istoriji ratova puške arkebuze, španska armija Karla V pod komandom markiza od Peskare, do nogu je, u bici kod Pavije, u Italiji, potukla francusko-švajcarske trupe koje je predvodio francuski kralj Fransoa I.