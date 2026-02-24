MOSKVA - Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je nepoštovanje Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i partnerstvu od strane Kijeva dovelo do odluke Moskve o početku Specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Zaharova je podsetila da je Ukrajina 2004. godine ratifikovala Memorandum o uzajamnom razumevanju sa NATO, obavezujući se na pružanje tehničke i informacione pomoći tokom vojnih manevara i dozvoljavajući privremeno raspoređivanje jedinica NATO na svojoj teritoriji. "Rukovodstvo Ukrajine je godinama sprovodilo politiku grubog i sistematskog kršenja Sporazuma koja se može kvalifikovati kao odustajanje od njegove realizacije što je potom dovelo do toga da rusko