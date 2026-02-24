(VIDEO) Baka Prase o porazu Vojvodine: Novi Pazar je ozbiljna ekipa pretraganaslovnaSport24. februar 2026.(VIDEO) Baka Prase o porazu Vojvodine: Novi Pazar je ozbiljna ekipaInfluenser Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, govorio je o aktuelnim temama tokom gostovanja u emisiji Telcast, koju vodi Minja Miletić, a realizuje Telekom Srbija.

Tokom razgovora, Miletić je skrenula pažnju na rezultat fudbalske utakmice u kojoj je Vojvodina izgubila od Novog Pazara rezultatom 3:0, u trenutku dok je Ilić govorio o pobedi Vojvodine nad Crvena zvezda. Ilić je odgovorio da poraz ne umanjuje značaj prethodnog uspeha. – Pa dobro, ali smo pobedili Zvezdu na Marakani, mislim da je to mnogo veći uspeh, ne možeš svaku utakmicu da pobediš, rekao je on. Dodao je da su porazi sastavni deo sporta i da Novi Pazar vidi kao