Glamočić: „Od 2. marta javni poziv za mere podrške po hektaru, a do kraja marta isplata 18.000 dinara“

Serbian News Media pre 41 minuta
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je danas da će u ponedeljak, 2. marta biti objavljen javni poziv za mere podrške po hektaru, a svi poljoprivrednici u Srbiji koji rade do 100 hektara dobiće do kraja marta 18.000 dinara po hektaru. „Neće morati da čekaju da se završi javni poziv.

Druga rata će biti pred jesenju setvu i neće biti manja nego što je bila prošle godine“, rekao je Glamočić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije. Dodao je da je država, za podsticajnu meru po hektaru, obezbedila 38 milijardi dinara, odnosno više od 340 miliona evra koje će biti isplaćene u toku jednog meseca i biće na računima svih gazdinstava. On je kazao da će naredne nedelje Ministarstvo objaviti poziv za najpovoljnije subvencionisane dinarske kredite, a
