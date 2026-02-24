Pritvor do 30 dana dvojici u Kraljevu, sumnja se da su pripremali državni udar i ubistvo predsednika

Dvojici muškaraca, koji su u ponedeljak uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana, javila je danas Radio televizija Srbije (RTS).

Viši sud u Kraljevu saopštio je da je D.R. (51) i M.R. (43) iz tog grada određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje. Njima se na teret stavlja da su od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja za