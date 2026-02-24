Udes na Obrenovačkom putu: Muškarac zadobio teže povrede

Telegraf pre 37 minuta
Muškarac star 55 godina zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Udes se dogodio u 20.35 časova na Obrenovačkom putu kod skretanja za Železnik ka smeru za Beograd. Povređeni muškarac prvenstveno je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar, a potom je sa povredama, koje nisu opasne po život, prevezen na ortopediju. (Telegraf.rs/Tanjug)
