Udes na Obrenovačkom putu: Muškarac zadobio teže povrede

Muškarac star 55 godina zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Udes se dogodio u 20.35 časova na Obrenovačkom putu kod skretanja za Železnik ka smeru za Beograd. Povređeni muškarac prvenstveno je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar, a potom je sa povredama, koje nisu opasne po život, prevezen na ortopediju. (Telegraf.rs/Tanjug)