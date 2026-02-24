Bombaški napad u centru Moskve: Poginuo policajac, dvojica povređena (foto/video)

JEDAN policajac je poginuo, a dvojica su povređena u eksploziji u blizini Savjolovske železničke stanice u centru Moskve, saopštili su zvaničnici.

Foto: Profimedia Incident se dogodio oko 00:05 po lokalnom vremenu u utorak, kada je eksplodirala naprava nakon što je neidentifikovana osoba prišla policijskom patrolnom vozilu na Savjolovskom trgu, navodi se u zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. - Kao rezultat delovanja počinioca, jedan policajac zadobio je povrede usled kojih je preminuo- navodi se u saopštenju. Dvojica drugih policajaca su povređena u eksploziji i hospitalizovana.