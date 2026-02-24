UKRAJINA pokušava svim snagama da dođe do nuklearnog oružja kako bi ga u budućnosti upotrebila protiv Rusije, izjavio je zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov.

Foto: Printskrin, Vikipedija -Ona (Ukrajina) nikada nije imala taj status (nuklearne sile) — Ukrajinska SSR je u sastavu Sovjetskog Saveza samo skladištila sovjetsko nuklearno oružje na svojoj teritoriji, ali nikada nije učestvovala u njegovoj proizvodnji niti je imala kontrolu nad njim. Upravo zato Ukrajina svim sredstvima pokušava da sebi obezbedi status nuklearne države kako bi potom upotrebila nuklearno oružje, bilo u vidu „prljave bombe“ ili na neki drugi