Informacije Spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR) da se London i Pariz spremaju da naoružaju Kijev nuklearnim oružjem izuzetno su važne s obzirom na pretnju koju predstavljaju za režim neširenja nuklearnog oružja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ova informacija je, naravno, izuzetno važna. Važna je zbog pretnje koju predstavlja za ceo režim neširenja oružja, uključujući i u kontekstu gorućeg sukoba koji se trenutno odvija u Evropi, na evropskom kontinentu“, rekao je Peskov novinarima, komentarišući izveštaj Spoljne obaveštajne službe da Pariz i London aktivno rade na tome da Kijevu obezbede nuklearnu bombu. Prema njegovim rečima, namera Velike Britanije i Francuske da naoružaju Ukrajinu nuklearnim