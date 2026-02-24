Srbija u blokadi: Traktori zaustavili saobraćaj širom zemlje

Vreme pre 5 sati
Srbija u blokadi: Traktori zaustavili saobraćaj širom zemlje

Poljoprivrednici širom Srbije radikalizovali su protest i započeli blokade magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Obustavljen je saobraćaj na brojnim deonicama u Srbiji, među kojima je i put ka graničnom prelazu Srpska Crnja. Koji su sve putevi blokirani u Srbiji

Poljoprivrednici su radikalizovali proteste i u 10 časova započeli potpunu blokadu pojedinih saobraćajnica. Učešće na blokadama su uzeli zemljoradnici širom Srbije, u skladu sa postignutim dogovorom u subotu na sastanku u Mrčajevcima. Pobunjeni paori zahtevaju zabranu uvoza mleka, ali i drugih poljoprivrednih proizvoda, kako bi se situacija na tržištu stabilizovala, ali je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio da to nije moguće, jer bi, kako je naveo, zbog
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

„Do potrošača ne stižu niže cene - neko između uzima kajmak" “: Poljoprivrednici upozoravaju da neregulisano tržište i uvoz…

„Do potrošača ne stižu niže cene - neko između uzima kajmak" “: Poljoprivrednici upozoravaju da neregulisano tržište i uvoz ugrožavaju domaću proizvodnju (VIDEO)

Insajder pre 4 minuta
Udruženja poljoprivrednika nastavila blokade puteva na više lokacija, ne odustaju od zahteva

Udruženja poljoprivrednika nastavila blokade puteva na više lokacija, ne odustaju od zahteva

RTV pre 2 sata
Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Serbian News Media pre 3 sata
Poljoprivrednik sa blokade puta u Badovincima: Ministar je svojim izjavama uspeo ono što mi kao udruženje nismo - da nas…

Poljoprivrednik sa blokade puta u Badovincima: Ministar je svojim izjavama uspeo ono što mi kao udruženje nismo - da nas ujedini (VIDEO)

Insajder pre 5 sati
Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Danas pre 4 sati
Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Na više puteva u Mačvanskom okrugu i dalje obustavljen saobraćaj zbog blokada poljoprivrednika

Radio sto plus pre 4 sati
Blokirana cela Srbija, odsudna bitka za srpsko selo Stefan proizvodi mleko, ali mora da radi u fabrici i vozi kamion: „Kriza u…

Blokirana cela Srbija, odsudna bitka za srpsko selo Stefan proizvodi mleko, ali mora da radi u fabrici i vozi kamion: „Kriza u mlekarstvu nikad gora, poravnaće nas“

Ozon press pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Koliko zarađuju lekari i medicinske sestre? Povišice stigle na početku godine: Ovo je spisak zarada

Koliko zarađuju lekari i medicinske sestre? Povišice stigle na početku godine: Ovo je spisak zarada

Blic pre 25 minuta
Evropska komisija sprema novi zakon: Najavljena totalna zabrana ruske nafte

Evropska komisija sprema novi zakon: Najavljena totalna zabrana ruske nafte

Blic pre 1 sat
Blagi pad cena nafte

Blagi pad cena nafte

Danas pre 1 sat
Direktor Agencije za prostorno planiranje: Rok do 10. marta za ispravljanje grešaka za upis objekata

Direktor Agencije za prostorno planiranje: Rok do 10. marta za ispravljanje grešaka za upis objekata

Danas pre 3 sata
Ministar Glamočić: Nema subvencija za junice za više od 20 grla

Ministar Glamočić: Nema subvencija za junice za više od 20 grla

Danas pre 2 sata