Užas u Nišu: Tinejdžer napao nožem vozača autobusa; Nije mu dozvolio da stane na stajališta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. K. (18) iz tog grada, zbog sumnje da je vozača autobusa, uz pretnje nožem, prinudio da se ne zaustavlja na stanicama.

Sumnja se da je on 16. februara u Nišu, vozeći se u autobusu sa drugim putnicima, uz pretnju nožem, od vozača zahtevao da se ne zaustavlja na predviđenim stanicama, što je vozač i učinio, a potom tražio da zaustavi autobus nakon čega je izašao i pobegao, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela prinuda. U pretresu stana koji M. K. koristi, policija je pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana,