Trampovo obraćanje Kongresu: Vika, izbacivanja, hokejaši i najduži govor u istoriji

BBC News pre 3 sata | Ana Fegaj - BBC, Vašington

Reuters Tramp je održao tradicionalni govor u Kongresu tokom kojeg je govorio o brojnim važnim pitanjima - trajao je 107 minuta

Američki predsednik Donald Tramp održao je tradicionalni govor u Kongresu (State of the Union) o važnim pitanjima i budućim planovima, hvaleći rad članova Republikanske partije u pobedničkom i povremeno ratobornom maniru.

Njegovo izlaganje je trajalo gotovo dva sata.

Nijedan predsednik dosad nije odžao duži govor ovog tipa, a prisutni su bili članovi Senata i Predstavničkog doma, Vrhovnog suda, kao i članovi Trampove porodice i drugi gosti.

Obratio se u važnom trenutku u njegovom mandatu, u vreme velikih napetosti sa Iranom, posle odluke Vrhovnog suda da obori njegovu odluku o uvođenju novih carina i usled sve veće zabrinutosti zbog visokih troškova života i stanovanja u Americi.

To bi moglo da dovede do gubitka kontrole Republikanske stranke u oba doma Kongresa na takozvanim izbori u sredini mandata koji će biti održani u novembru.

BBC izdvaja nekoliko ključnih tačaka njegovog govora, koji je izneo pred veoma podeljenim članovima Kongresa i desetinama miliona Amerikanaca.

REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN Donald Tramp se obratio članovima Kongresa 24. februara, dobivši podršku brojnih predstavnika Republikanske stranke

1. Pažnja na sudijama Vrhovnog suda

Reuters

Bio je ovo prvi put da se Tramp neposredno u javnosti suočava sa sudijama Vrhovnog suda koje su nedavno osporile njegovu odluku i odbacile uvođenje novih globalnih carina.

Uobičajeno je da sve sudije pristustvuju ovom tradicionalnom predsedničkom govoru, ali ovog puta ih je samo četvoro od ukupno devetoro bilo u Kongresu: predsedavajući Džon Roberts i sudije Ejmi Koni Beret, Elena Kejgen i Bret Kavana.

Kada je ušao u prostoriju, Tramp se prvo rukovao sa više predstavnika Kongresa, a onda je došao do sudija u prvom redu.

Po protokolu, rukovao se sa Robertsom pre nego što se popeo na binu, a ni jedan ni drugi nisu odavali emocije.

To je možda znak napetosti posle Trampovog kritikovanja šestoro sudija koji su bili za osporavanje njegove odluke o carinama - Roberts je bio jedan od njih.

Tramp je i u obraćanju u Kongresu ponovo govorio o carinama i još jednom kritikovao sudije, iako nije bio toliko oštar kao ranije.

Kamermani su kadridali sutkinju Ejmi Koni Beret, koja je takođe glasala protiv carina, iako ju je Tramp nominovao za funkciju u Vrhovnom sudu tokom njegovog prvog predsedničkog mandata.

Nije pokazala nikakve emocije kada je Tramp odluku suda o carinama nazvao „razočaravajućom" i „nesrećnom", a u tom trenutku gledao je u sudije na nekoliko metara od njega, u prvom redu.

Poručio je da će se okrenuti drugim zakonima kako bi sproveo politiku uvođenja carina, među kojima je i uvođenje carina od 15 odsto koje bi zamenile mere koje nisu prošle u Vrhovnom sudu.

Njih je Tramp uveo zahvaljujući zakonu koji dosad nisu koristili predsednici, a omogućava im da na 150 dana uvedu carine do 15 odsto, iako je Trampu u tome potrebna podrška Kongresa.

U govoru je tvrdio da „delovanje Kongresa neće biti potrebno", dodajući da će carine zameniti porez na dohodak, zbog čega su mnogi zabrinuti da bi tim delom mogao da zaobiđe zakon.

2. Novo izbacivanje demokrata iz Kongresa

Bloomberg via Getty Images Al Grin, demokratski zastupnik u Predstavničkom domu, doneo je transparent na kojem je pisalo da „crni ljudi nisu primati", aludirajući na Trampovu objavu o porodici Obama

Trampovi godišnji govori izazivaju negodovanje predstavnika Demokratske partije, što je sada već postala tradicija.

Desetine njih, među kojima su bili i lideri opozicionje stranke u Kongresu, nisu prisustvovali obraćanju i pridružili su se nekolicini skupova u Vašingtonu, gde su se okupljali protivnici Trampa i njegove politike.

Deo sale u Kongresu gde sede demokrate bio je upadljivo prazan.

Malobrojni predstavnici te partije su takođe protestovali.

Al Grin, član Predstavničkog doma iz Teksasa, bio je izbačen iz sale, kao i prošle godine tokom Trampovog govora.

Kada je predsednik Amerike ušao u prostoriju, Grin je podigao transparent na kojem je pisalo:

„Crni ljudi nisu primati".

Getty Images Ilhan Omar i Rašida Tlaib, članice Predstavničkog doma, glasno su negodovale tokom Trampovog govora

Grin je aludirao na rasistički snimak koji je Tramp objavio, pa onda izbrisao sa društvenih mreža, a na njemu su bivši predsednik Barak Obama i njegova supruga Mišel prikazani kao primati.

Zbog transparenta i povika, Grina je nekoliko članova obezbeđenja izvelo iz sale.

Ilhan Omar, članica Predstavničkog doma iz Minesote i Demokratske stranke, više puta je vikala kada je Tramp govorio o migracijama i navodnoj prevari sprovedenoj u zajednicama Amerikanaca somalijskog porekla u Minesoti.

„To je laž, ti si lažov", dobacivala je ona, dok je Tramp nastavio da govori.

Omar je sedela pored Rašide Tlaib, takođe članice Demokratske stranke iz Mičigena, koja je, poput nje, glasno negodovala.

3. 'SAD, SAD': Patriotizam u praksi

Andrew via Getty Images Američki hokejaši bili su posebni gosti u Kongresu posle osvajanja zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama

Kao u filmu, hokejaški reprezentativci Amerike ušli su u Predstavnički dom, a usledio je veliki aplauz i skandiranje 'SAD'.

Njihov dolazak najavljen je ranije ove nedelje posle velike pobede nad Kanadom u finalu Zimskih olimpijskih igara u Italiji.

Tramp je takođe aplaudirao hokejašima koji su u rukama držali zlatne medalje, a objavio je i da će golman Konor Helebik dobiti Medalju slobode, najviše civilno priznanje u Americi.

Oni su proslavili zlato u društvu Kaša Patela, direktora Federalnog istražnog biroa (FBI), koji je pozvao Trampa i omogućio mu da čestita ekipi, kada ih je pozvao u Kongres.

Izazvao je i polemike pošto im je rekao da će verovatno morati da pozove žensku reprezentaciju, jer „veruje da će u suprotnom verovatno biti opozvan".

Tramp je tokom govora rekao da će hokejašice, takođe osvajačice zlata, uskoro posetiti Belu kuću.

Rodoljublje je bilo jedna od glavnih tema izlaganja, a govorio je i o planovima za proslavu 250. godišnjice državnosti Amerike narednog leta.

Ali, te teme je iskoristio i da govori o podelama u društvu.

U jednom trenutku je zamolio da ustanu sve one koji su saglasni sa njegovom tvrdnjom:

„Glavna dužnost američke vlade je da štiti američke državljane, a ne strance koji su u njoj ilegalno".

Brojni republikanci su ustali i aplaudirali, dok je druga polovina sale mirno sedela.

Tramp je više puta naglasio da demokrate ne ustaju i ne pozdravljaju poteze njegove administracije i pobede koje je ona odnela.

„Ti ljudi su ludi. Kažem vam. Ludi su", opisao je demokrate u jednom trenutku.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

(BBC News, 02.25.2026)