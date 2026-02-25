Vremenska prognoza za četvrtak, 26. februar: Sutra sunčano, temperatura do 14 stepeni

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra biti sunčano i sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar, posle podne i uveče istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od biće od minus dva do tri, a najviša od devet do 14 stepeni.U Beogradu će biti sunčano uz slab severni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od nula do dva, a najviša oko 12 stepeni.

Narednih dana će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 17 stepeni.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 26. februar:

Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i glavobolјe. Savetuje se adekvatno odevanje u skladu sa temperaturom vazduha tokom dana.

(Beta, 25.02.2026)

Povezane vesti »

Očekuju nas pravi prolećni dani, a onda nagli preokret: Čubrilo otkriva datum novog zahlađenja, moguć i sneg

Očekuju nas pravi prolećni dani, a onda nagli preokret: Čubrilo otkriva datum novog zahlađenja, moguć i sneg

Mondo pre 5 minuta
Pred Novosađanima još vedrih dana

Pred Novosađanima još vedrih dana

Radio 021 pre 31 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak, 26. februar: Sutra sunčano, temperatura do 14 stepeni

Vremenska prognoza za četvrtak, 26. februar: Sutra sunčano, temperatura do 14 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Iskoristite ovaj dan: Maksimalna temperatura ide do 15 stepeni, poznato kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca

Iskoristite ovaj dan: Maksimalna temperatura ide do 15 stepeni, poznato kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca

Mondo pre 2 sata
Evo šta sledi poslepodne, a nije kiša! Oglasio se RHMZ

Evo šta sledi poslepodne, a nije kiša! Oglasio se RHMZ

Telegraf pre 3 sata
Više sunca i temperatura do 13 stepeni

Više sunca i temperatura do 13 stepeni

Glas Zaječara pre 4 sati
Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nedeljnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Mitrović: Imenovanje Danke Nešović za pomoćnicu ministra šamar za prosvetnu zajednicu

Mitrović: Imenovanje Danke Nešović za pomoćnicu ministra šamar za prosvetnu zajednicu

N1 Info pre 25 minuta
(BLOG) Šire se blokade poljoprivrednika - danas na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

(BLOG) Šire se blokade poljoprivrednika - danas na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

N1 Info pre 26 minuta
Pošta Srbije od aprila uvodi elektronsko sanduče, računi i zvanična dokumenta dostupni na portalu e-uprave

Pošta Srbije od aprila uvodi elektronsko sanduče, računi i zvanična dokumenta dostupni na portalu e-uprave

N1 Info pre 6 minuta
MLEKO (1)! Nenad Đorđević, direktor Mlekarske škole: Otkupljujemo 5.000 litara dnevno! Kvalitet, pre kvantiteta!

MLEKO (1)! Nenad Đorđević, direktor Mlekarske škole: Otkupljujemo 5.000 litara dnevno! Kvalitet, pre kvantiteta!

Plus online pre 16 minuta
Mitrović (SSP): Imenovanje Danke Nešović za pomoćnicu ministra šamar za prosvetnu zajednicu

Mitrović (SSP): Imenovanje Danke Nešović za pomoćnicu ministra šamar za prosvetnu zajednicu

Beta pre 11 minuta