Vremenska prognoza za četvrtak, 26. februar: Sutra sunčano, temperatura do 14 stepeni
U Srbiji će sutra biti sunčano i sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar, posle podne i uveče istočni i jugoistočni.
Jutarnja temperatura od biće od minus dva do tri, a najviša od devet do 14 stepeni.U Beogradu će biti sunčano uz slab severni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni vetar.
Jutarnja temperatura biće od nula do dva, a najviša oko 12 stepeni.
Narednih dana će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 17 stepeni.
Biometeorološka prognoza za četvrtak, 26. februar:
Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i glavobolјe. Savetuje se adekvatno odevanje u skladu sa temperaturom vazduha tokom dana.
(Beta, 25.02.2026)