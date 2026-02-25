Vremenska prognoza za četvrtak, 26. februar: Sutra sunčano, temperatura do 14 stepeni

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra biti sunčano i sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar, posle podne i uveče istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od biće od minus dva do tri, a najviša od devet do 14 stepeni.U Beogradu će biti sunčano uz slab severni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od nula do dva, a najviša oko 12 stepeni.

Narednih dana će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 17 stepeni.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 26. februar:

Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i glavobolјe. Savetuje se adekvatno odevanje u skladu sa temperaturom vazduha tokom dana.

(Beta, 25.02.2026)