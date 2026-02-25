Vremenska prognoza za sredu, 25. februar: Danas oblačno, ponegde slabe padavine

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije moguće su sasvim slabe kratkotrajne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od nula do šest, a najviša od 11 do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od jedan od četiri, a najviša oko 13 stepeni Celzijusa.

(Beta, 25.02.2026)

Povezane vesti »

Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

RTV pre 2 sata
U Srbiji danas oblačno, ponegde slabe kratkotrajne padavine

U Srbiji danas oblačno, ponegde slabe kratkotrajne padavine

Nova pre 1 sat
RHMZ objavio prognozu: Kakvo nas vreme čeka do kraja februara i u martu?

RHMZ objavio prognozu: Kakvo nas vreme čeka do kraja februara i u martu?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za sredu, 25. februar: Danas oblačno, ponegde slabe padavine

Vremenska prognoza za sredu, 25. februar: Danas oblačno, ponegde slabe padavine

Beta pre 2 sata
Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

RTV pre 2 sata
Važno je da vam služe pa i ako nisu stručni

Važno je da vam služe pa i ako nisu stručni

Radar pre 2 sata
Veštačenje poverenja

Veštačenje poverenja

Radar pre 2 sata
Smenjen direktor OŠ „Mladost“

Smenjen direktor OŠ „Mladost“

Danas pre 2 sata