U januaru takođe pao broj živorođenih i porastao broj umrlih

Biznis i finansije pre 2 sata  |  RZS
2 Republički zavod za statistiku (RZS) saopštio je da je u januaru 2026. godine u Srbiji živorođeno 4.848 beba, dok je 9.981 osoba preminula.

U odnosu na isti mesec prošle godine, pad broja živorođenih je iznosio 2,6 odsto, a rast umrlih 4,7 odsto. Od 2012. do kraja 2025. godine Srbija je zbog negativnog prirodnog priraštaja ostala bez 580.000 stanovnika. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u tom periodu je živorođenih bilo 888.622, a preminulo je 1.469.576 osoba. Najveća smrtnost je zabeležena za vreme pandemije kovida, kada je 2020. i 2021. godine ukupno preminulo 253.473 osoba. Prema
