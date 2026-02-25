Ako ne koristite ovo dugme za mikrotalasnu, morate da počnete: Utiče i na račune

Mikrotalasna rerna ima funkciju podešavanja snage, koju većina korisnika ne koristi dovoljno Podešavanje snage omogućava ravnomernije zagrevanje hrane Mikrotalasna rerna je od svog nastanka bila revolucija u kuhinji, ali je mnogi danas koriste gotovo isključivo za podgrevanje hrane.

Ipak, stručnjaci tvrde da većina korisnika ne koristi jednu od najvažnijih funkcija dugme za podešavanje snage. Prema rečima Stefani Čen, osnivačice kompanije Anyday koja proizvodi posuđe za mikrotalasne rerne, podešavanje snage funkcioniše slično kao regulisanje temperature na šporetu ili u rerni. „Ne kuvate sve na najjačoj temperaturi na šporetu, pa ne bi trebalo ni da sve pripremate na maksimalnoj snazi u mikrotalasnoj“, objašnjava ona. Većina mikrotalasnih