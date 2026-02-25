Bez struje delovi 10 opština u Beogradu: A evo gde će biti suve slavine, detaljan spisak ulica

Dodatne informacije građani mogu dobiti putem Servisnog centra Grada Beograda Za najnužnije potrebe biće obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom Elektrodistribucija Srbije za danas, 25. februar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u delovima 10 beogradskih opština, dok će zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode biti delovi tri opštine. Proverite da li je i vaša ulica na spisku. Isključenja struje obuhvatiće delove 10 beogradskih opština: