(Foto) Drama na Staroj planini! Skijaši nestali u magli i mećavi, odlutali kilometrima van staze: Policija i GSS odmah krenuli u potragu

Poziv za pomoć upućen je popodne, nakon što su napustili obeleženu stazu Policija i Gorska služba spasavanja odmah su pokrenuli potragu Dvojica skijaša izgubila su se danas na Staroj planini usled loših vremenskih uslova i smanjene vidljivosti.

Poziv za pomoć stigao je u popodnevnim satima, nakon što su se skijaši udaljili sa staze. Policija sa Stare planine i pripadnici Gorske službe spasavanja odmah su započeli potragu za nestalim skijašima. Iako su sneg, magla i nepristupačan teren otežavali kretanje, prvi skijaš pronađen je već nakon dvadesetak minuta. Drugi je lociran ubrzo potom, oko tri kilometra van staze, u blizini sela Zaskovci, na području grada Pirot. Obojica skijaša su pronađena bez povreda i