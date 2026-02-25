Kolaps na Horgošu i Batrovcima! Agonija za ove vozače na izlazu iz Srbije: čekaju i do šest sati

Na Kelebiji i Bezdanu teretna vozila čekaju četiri sata, na Gradini sat i po, na Batrovcima i Šidu po pet sati, dok je na Sremskoj Rači čekanje najkraće - sat vremena.

Saobraćaj je pojačan unutar gradova, a kolovozi su uglavnom suvi sa povoljnim vremenskim uslovima za vožnju Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima na više graničnih prelaza beleže višesatna zadržavanja na izlazu iz zemlje, najduže na Horgošu - šest sati. Na graničnim prelazima Kelebija i Bezdan teretna vozila se na izlazu zadržavaju