Kosovski Albanci pozivaju na zabranu za Zejnu: Traže da ona ne ide na Evroviziju sa pesmom "Jugoslavija", jedan momenat iz nastupa im smeta

Spominju navodne političke poruke u Zejninom nastupu.

Na nalogu na Iksu piše da Srbija "ne može da odvoji politiku od Evrovizije". Pevačica Zejna Murkić plasirala se juče u finale PZE 2026, a sada se našla na udaru na društvenim mrežama zbog svoje pesme "Jugoslavija". Sa Kosova i Metohije stigli su pozivi od Albanaca da joj se onemogući da ide na Evroviziju u Beč, što je odmah pokrenulo sijaset komentara. Na popularnoj stranici Kosovo Eurovision na Iksu napali su Zejnu zbog vizuala koji je imala u prvoj polufinalnoj