Lidl, Mlekara UB i Imlek počeli otkup viška mleka: Na redu razgovori sa poljoprivrednicima

Poljoprivrednik Vukašin Baćina izjavio je da je mlekara Imlek počela otkup viška mleka Poljoprivrednici su na sastanku dobili kalendar javnih podsticaja Kompanija Lidl Srbija pokrenula je otkup velikih količina mleka od domaćih proizvođača, kako bi pružila dodatnu podršku srpskim poljoprivrednicima i lokalnoj mlekarskoj industriji.

U saradnji sa dugogodišnjim partnerom, Mlekarom Ub, Lidl će u narednim nedeljama otkupiti oko milion litara mleka od domaćih farmera. „Važno nam je da potrošači znaju da svaki put kada u Lidlu kupe dugotrajno mleko, grčki tip jogurta, kefir ili mileram, kupuju proizvod koji je proizveden u Srbiji, od srpskog mleka. Nastavićemo da ulažemo u razvoj lokalnih dobavljača, kako kroz prodaju na lokalnom tržištu, tako i kroz mogućnosti za izvoz na tržišta regiona“,