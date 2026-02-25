"Ne plašimo se nikoga" Urednica zabavnog programa RTS o glasinama da je PZE 2026 namešteno: "Znaju se pravila" (video)

Blic pre 2 sata
"Ne plašimo se nikoga" Urednica zabavnog programa RTS o glasinama da je PZE 2026 namešteno: "Znaju se pravila" (video)

Govoreći o glasinama o nameštanju pobednika, naglasila je da o tome odlučuju stručni žiri i publika, i da veruje u fer odluku Istakla je da se poštuju pravila Evrovizije i da su ista primenjena na PZE 2026 U prvom finalu PZE 2026 Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a govorila je o takmičenju.

Ona je prokomentarisala tehničke probleme sa kojima su se takmičari susreli, kao i glasine o tome da je namešten pobednik. Sandra je istakla da je ponosna na rezultate celog tima koji je radio na PZE 2026. - Velika jeste, mogu reći da smo veoma zadovoljni izgledom naše scene koja je zaista na svetskom nivou. Trudili smo se da spojimo prošlost, sadašnjost i budućnost našim vizualom. Izvođači su raznoliki i trudili su se da budu kreativni i ostave svoj pečat. Uložen
"Verujem u sud žirija, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno": Sandra Perović o problemima na PZE i tome ko drži sve konce u rukama

Kurir pre 1 sat
"Verujem u sud žirija, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno": Sandra Perović o problemima na PZE i tome ko drži sve konce u rukama

Kurir pre 1 sat
"Čula sam se sa Sarom Jo i Nevenom Božović" Mirna Radulović otvara PZE 2026! Pred nastup priznala: "Sve mi je bilo izazovno" (video)

Glumci zablistali na premijeri filma "Biće novih leta" Tamara Krcunović i Zlatan Vidović rame uz rame, a tu su i oni (foto, video)

Evo ko je prošao u finale PZE 2026. Favorit ispao! Njih petoro nije otišlo dalje, a oni su finalisti i nastavljaju trku za predstavnika Srbije na Evroviziji

Zejna presrećna zbog prolaska u finale: "Mi nismo krivi ni za kakve ratove" FOTO/VIDEO

