Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Naglasio je hitnu potrebu za pokretanjem razgovora o Statutu ZSO Istakao je da bi diskriminatorni propisi Prištine ugrozili više od 10.000 Srba na KiM Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas u Beogradu sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom kome je ukazao na razmere posledica koje mogu da nastupe po srpski narod ukoliko Priština od 15. marta krene sa primenom takozvanih zakona o strancima