Predsednica luvra podnela ostavku 4 meseca nakon nezapamćene pljačke: Lopovi odneli nakit vredan 88 miliona evra: Makron prihvatio njen odlazak

Blic pre 5 sati
Predsednica luvra podnela ostavku 4 meseca nakon nezapamćene pljačke: Lopovi odneli nakit vredan 88 miliona evra: Makron…

Makron je njenu odluku pozdravio kao čin odgovornosti u izazovnom periodu za Luvr On je istakao potrebu za novim podsticajem i fokusom na bezbednost i modernizaciju muzeja Predsednica muzeja Luvr Lorans de Kar podnela je ostavku predsedniku Francuske Emanuelu Makronu i on je tu ostavku prihvatio, saopštila je danas Jelisejska palata.

Kako je navedeno, Makron je ostavku pozdravio kao "čin odgovornosti u vreme kada je najvećem svetskom muzeju potreban mir i snažan novi podsticaj za uspešno sprovođenje velikih projekata koji se odnose na bezbednost i modernizaciju". "Predsednik Francuske se De Kar zahvalio na radu i posvećenosti poslednjih godina. Oslanjajući se na njenu neospornu naučnu stručnost, želeo je da joj poveri misiju u okviru francuskog predsedavanja G7 o saradnji između glavnih muzeja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Direktorka Luvra podnela ostavku posle pljačke nakita u tom muzeju

Direktorka Luvra podnela ostavku posle pljačke nakita u tom muzeju

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Francuska

Kultura, najnovije vesti »

Strah od gubitka identiteta

Strah od gubitka identiteta

Radar pre 1 sat
JDP o radikalskom napadu na svoju veliku glumicu Mariju Crnobori: Nedostojno je da kuća sa uspesima na srpskoj, regionalnoj i…

JDP o radikalskom napadu na svoju veliku glumicu Mariju Crnobori: Nedostojno je da kuća sa uspesima na srpskoj, regionalnoj i međunarodnoj sceni, komentariše takve izjave

Danas pre 1 sat
Član žirija BAFTA nagrada podneo ostavku: Ričardson se oglasio nakon rasističkih uvreda ovog čoveka

Član žirija BAFTA nagrada podneo ostavku: Ričardson se oglasio nakon rasističkih uvreda ovog čoveka

Kurir pre 1 sat
Kako je serija „A Knight of the Seven Kingdoms“ ponovo okupila fanove „Game of Thrones“ univerzuma i stvorila histerični…

Kako je serija „A Knight of the Seven Kingdoms“ ponovo okupila fanove „Game of Thrones“ univerzuma i stvorila histerični internet rat među fanovima

Danas pre 5 sati
Predsednica luvra podnela ostavku 4 meseca nakon nezapamćene pljačke: Lopovi odneli nakit vredan 88 miliona evra: Makron…

Predsednica luvra podnela ostavku 4 meseca nakon nezapamćene pljačke: Lopovi odneli nakit vredan 88 miliona evra: Makron prihvatio njen odlazak

Blic pre 5 sati