Predsednica luvra podnela ostavku 4 meseca nakon nezapamćene pljačke: Lopovi odneli nakit vredan 88 miliona evra: Makron prihvatio njen odlazak

Makron je njenu odluku pozdravio kao čin odgovornosti u izazovnom periodu za Luvr On je istakao potrebu za novim podsticajem i fokusom na bezbednost i modernizaciju muzeja Predsednica muzeja Luvr Lorans de Kar podnela je ostavku predsedniku Francuske Emanuelu Makronu i on je tu ostavku prihvatio, saopštila je danas Jelisejska palata.

Kako je navedeno, Makron je ostavku pozdravio kao "čin odgovornosti u vreme kada je najvećem svetskom muzeju potreban mir i snažan novi podsticaj za uspešno sprovođenje velikih projekata koji se odnose na bezbednost i modernizaciju". "Predsednik Francuske se De Kar zahvalio na radu i posvećenosti poslednjih godina. Oslanjajući se na njenu neospornu naučnu stručnost, želeo je da joj poveri misiju u okviru francuskog predsedavanja G7 o saradnji između glavnih muzeja