SAD uputile demarš Ukrajini zbog napada na naftno postrojenje u Novorosijsku: "Utičete na naše investicije"
Američki Stejt department je naglasio da su napadi uticali na investicije SAD Stefanišina je objasnila da SAD traže uzdržanost od napada koji pogađaju njihove interese, ne generalno zabranu napada na ruske ciljeve Sjedinjene Američke Države su uputile zvanični diplomatski demarš Ukrajini nakon napada na rusko naftno postrojenje u blizini Novorosijska u Crnom moru, saopštila je ukrajinska ambasadorka u Vašingtonu Olga Stefanišina. Ona je navela da je dobila demarš,
